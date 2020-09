Was sollte schlecht daran sein, Gutes zu tun?

Sind Sie ein Gutmensch? 2015 wurde der Begriff zum Unwort des Jahres gewählt. Ist es also nicht gut, ein guter Mensch zu sein?

In unserem Sprachalltag wird der Begriff immer wieder benutzt, um Menschen als naiv und weltfremd zu diffamieren, die sich für eine gute Sache einsetzen, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe oder in der Tafelarbeit. Diese Sprache führt dazu, dass sich viele Menschen verunsichert fühlen, ob sie sich noch für eine Sache engagieren sollen, die der Gesellschaft nutzt.

Risse im sozialen Gefüge

Die Aggression, mit der Menschen immer wieder diffamiert werden, hat zweifelsohne zugenommen. Sorgen und Unsicherheit führen dazu, dass die Bereitschaft zur Toleranz abnimmt. Für viele Menschen liegt die Lösung darin, sich abzugrenzen, sich skeptisch bis ablehnend gegenüber Vielfalt zu zeigen. So entstehen Abschottung, Abwertung, Risse im sozialen Gefüge.

Die Jahreskampagne der Caritas „Sei gut, Mensch!“ will diesem Trend entgegenwirken. Sie macht deutlich, worauf wir als Gesellschaft angewiesen sind: Menschen, die sich in guter Absicht für andere einsetzen, ganz konkret – auch im Ringen um (kommunal-)politische Lösungen. Tag für Tag zeigen unzählige Beispiele ehrenamtlicher Arbeit, was gute Menschen bewirken können:

Farbe bekennen

Sie verändern unser Zusammenleben, indem sie nicht davor zurückschrecken, Farbe zu bekennen. Gutes Zusammenleben für alle ist nur dann möglich, wenn der Zusammenhalt bewahrt wird – und wenn Menschen füreinander einstehen und wenn wir uns gegenseitig schützen.

Was sollte also schlecht daran sein, Gutes zu tun? Machen wir es doch einfach – gerade in diesen so bewegten Zeiten. Sei gut, Mensch!

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020