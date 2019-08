Wassernetz wird ab morgen getestet

Zwingenberg.Die GGEW AG testet im Auftrag der Stadt Zwingenberg die Leistungsfähigkeit des Zwingenberger Wassernetzes. Wie der in Bensheim ansässige Energieversorger, den die Stadt für den Bereich Trinkwasserversorgung mit der Betriebsführerschaft beauftragt hat, erläutert, werden nun – nach den bereits erfolgten Netzberechnungen – Druckmessungen und Kalibrierungen vorgenommen. „Ziel der Maßnahme ist es beispielsweise, Erkenntnisse für Simulationen zu gewinnen, die wir für mögliche Netzerweiterungen benötigen“, erklärt Bernhard Kunkel, Betriebsingenieur in der Abteilung Gas/Wasser der GGEW AG.

Erst Zwingenberg, dann Rodau

Dafür werden am heutigen Montag, 19. August, Drucksensoren im Zwingenberger Trinkwassernetz installiert. Am morgigen Dienstag, 20. August, findet dann die eigentliche Druckmessung und Belastungsprüfung unter Wasserentnahme in Zwingenberg statt. Am Mittwoch, 21. August, erfolgt dies dann im Stadtteil Rodau.

Die GGEW AG bittet um Verständnis, dass es aufgrund der erhöhten Wasserentnahme und Fließrichtungsänderungen in Zwingenberg zu Druckschwankungen und Trübungen des Trinkwassers durch Aktivierung von Ablagerungen kommen kann. Hierbei handelt es sich um die im Wasser natürlich enthaltenen Eisen- und Manganpartikel. Gesundheitlich sind diese Trübungen nicht bedenklich. „Treten solche Trübungserscheinungen auf, sollten Sie das Wasser solange laufen lassen, bis dieses wieder klar austritt“, erläutert Pierre-André Reising, Meister in der Abteilung Gas/Wasser GGEW AG.

Keine Wäsche waschen

Auch empfiehlt die GGEW AG, am Dienstag in Zwingenberg beziehungsweise am Mittwoch in Rodau - jeweils in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr wegen den möglichen Wassertrübungen keine Wäsche zu waschen. red

