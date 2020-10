Wasserversorgung, Gewerbesteuer und Feldwege

Zwingenberg.Nach der Beratung und Beschlussfassung des Rodauer Ortsbeirats über den Entwurf des Bebauungsplanes „Tagweide Süd“ (wir haben berichtet) wird die aktuelle kommunalpolitische Sitzungsrunde am heutigen Dienstag, 27. Oktober, mit eben diesem Thema fortgesetzt. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammlung tagt dazu ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6).

BPU-Vorsitzender Harald Pieler lädt dazu seine Kollegen sowie interessierte Bürger ein. Letztere können vor Beginn der Sitzung Hinweise zu den Themen der Tagesordnung geben – die wiederum ist heute im Bauausschuss nicht besonders lang: Neben der „Tagweide Süd“ in Rodau, wo ein Therapiezentrum und acht Wohnungen entstehen sollen, steht nur noch der Erlass einer Feldwegesatzung auf der Agenda.

Die Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses des Parlaments, der traditionell eine Stunde vor dem Bau-Ausschuss tagt, fällt heute aus.

Am morgigen Mittwoch, 28. Oktober, steht dann eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf dem Terminplan der kommunalen Selbstverwaltung. HFA-Vorsitzender Detlef Kannengießer lädt Politiker und Bürger dazu ab 19 Uhr ebenfalls in den Diefenbachsaal ein. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Gewerbesteuer, Wasserversorgung und Feldwegesatzung. Auch hier besteht die Möglichkeit für die Bürger, zu den Themen der Tagesordnung Stellungnahmen abzugeben. Beendet wird die Sitzungsrunde am 12. November, Donnerstag, ab 19 Uhr mit der Stadtverordnetenversammlung, die ab 19 Uhr aller Voraussicht nach wieder in der Melibokokushalle tagen wird. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020