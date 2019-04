Weidende Schafe stören das Rehwild

Zwingenberg.Freilaufende Hunde in der bis 15. Juli laufenden Brut- und Setzzeit sind in den Jagdrevieren längst ein Standardproblem. Denn nicht jeder Hundebesitzer denkt daran oder ignoriert es einfach, dass in dieser Zeit der Jagdtrieb des Hundes für trächtige Tiere oder die am Boden brütenden Vögel eine Gefahr sein kann.

Auch im Jagdbogen der Stadt Zwingenberg mit Revierteilen in Rodau und Fehlheim gab es im abgelaufenen Jagdjahr, das vom 1. April 2018 bis 31. März 2019 läuft, wieder einige Hundebesitzer, die sich nicht an den für diese Schonzeit geltenden Leinenzwang für Hunde halten.

Drachenflieger sorgen für Betrieb

Doch im vergangenen Jahr hatten Jagdpächter Hubert Diry und Mitpächterin Claudia Zeilfelder noch mit zwei weiteren Problemen zu kämpfen: mit einer Schafherde aus Zell und motorisierten Drachenfliegern.

Sowohl die Schafe als auch die Luftsportler hatten sich im Bereich des Rückhaltebeckens ausgebreitet. Während die Drachenflieger dienstags ab Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit mit Starts und Landungen für regen Betrieb sorgten und störten, waren die Auswirkungen der weidenden Schafe für das Wild deutlich massiver. So wanderte das im Bereich des Rückhaltebeckens vorhandene Rehwild – etwa acht bis zwölf Stück – ab und auch Hasen und Fasane flüchteten in andere Gebiete. Bis heute sind wenige wieder eingewechselt.

Zugenommen haben dagegen Füchse, Nutria und Rabenkrähen, die aber nach Ende der Schonzeit ab 1. August wegen der noch vorhandenen Schafe nicht bejagt werden konnten. Da Schafe auch Überträger von Krankheiten sein können, wollen die Jagdpächter solche Beeinträchtigungen nicht weiter hinnehmen.

Über den vor diesem Hintergrund gestellten Antrag, auf die Beweidung der Zwingenberger Grundstücke durch Schafe künftig zu verzichten, wurde aber aus rechtlichen Gründen nicht abgestimmt. Ein generelles Verbot würde auch private Grundstücke einbeziehen, für die eine Nutzung durch Schafe durch die Stadt nicht verboten werden könne.

Bei dem Grundstück am Rückhaltebecken handelt es sich zwar um ein städtisches Grundstück, das an einen Zwingenberger Landwirt verpachtet sei. Dieser habe das Grundstück im vergangenen Sommer auch im Hinblick auf den trockenen Sommer und den Futtermangel für die Zeller Schafe unterverpachtet. Inzwischen für das Thema sensibilisiert, wird sich künftig eine Regelung finden.

In seinem Bericht hatte Jagdpächter Hubert Diry, der die Jagdgenossenschaftsversammlung im „Bunten Löwen“ traditionell mit dem Jagdhorn eröffnet hatte, auch über die Abschusszahlen informiert. Erlegt wurden zwölf Stück Rehwild, von denen allerdings drei krank und nicht verwertbar waren. Das hatten entsprechende Untersuchungen durch das Veterinäramt an der Uni Gießen ergeben. Zusätzlich wurden zwei Kitze ausgemäht und drei fielen Autos zum Opfer.

Neun Wildschweine, davon acht Frischlinge und eine Bache, wurden erlegt. Beim Haarwild kamen 21 Füchse (davon drei Fallwild), drei Hasen, neun Nutria, 106 Rabenkrähen und eine Elster zur Strecke. Ergänzend informierte Diry über einen abgesägten Hochsitz.

Heinz Aßmus informierte über die ausgeglichene Finanzlage der getrennt geführten Kassen der Zwingenberger und Rodauer Jagdgenossen. Keine Einwände gab es daher von Hans Öhlenschläger, der zusammen mit Klaus Nickels die Kassen geprüft hatte.

Die Entlastung sowie die Bereitstellung von weiteren 5000 Euro für den Wegebau – die vom vergangenen Jahr sind noch nicht verbraucht – wurden einstimmig beschlossen.

Jagdkataster soll erstellt werden

Mehrheitlich sprachen sich die Jagdgenossen für die Bereitstellung von Mitteln für die Aufstellung eines Jagdkatasters aus.

Schon im vergangenen Jahr war dieses für Zwingenberg und Rodau noch nicht vorhandene Verzeichnis der Jagdreviere und deren Inhaber thematisiert worden, denn die vorliegenden Unterlagen seien inzwischen 30 Jahre alt und nicht mehr aktuell.

Bürgermeister Holger Habich informierte in seiner Eigenschaft als Jagdvorsteher darüber, dass ein Jagdkataster über das Amt für Bodenmanagement in Heppenheim erstellt werden könne, dafür aber mit einem etwa vierstelligen Betrag zu rechnen sei. Ein entsprechendes Angebot soll eingeholt werden. js

