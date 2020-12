Weihnachten im Jahr 2020: Wie immer anders

Wir kennen die Weihnachtsgeschichte: Maria und Josef, Volkszählung für die Steuerkasse, Wanderung nach Bethlehem, kein Raum in der Herberge, aber immerhin ein Stall mit einer Krippe, dann noch Hirten und Engel und am Ende ein großes „Fürchtet euch nicht!“. Alles bekannt?

Ja, und doch: Weihnachten ist anders. Denn der Evangelist Lukas erzählt die Geschichte so, dass die damalige Welt auf den Kopf gestellt wird.

Zunächst: Lukas verortet die Wende der Weltgeschichte nicht in Rom, dem damaligen Machtzentrum. Das Entscheidende geschieht in Bethlehem, in der Provinz, da, wo keiner hinschaut. Diese Geschichte ist eine Zumutung für die Mächtigen. Deswegen haben sie in der Geschichte oft versucht, sie umzudeuten, sie ins Sentimentale zu drehen. Lukas sieht das anders: die Macht der Mächtigen ist begrenzt. Das Kind in der Krippe wird das Leben hell und heil machen.

Und weiter: Maria und Josef stehen vor verschlossenen Türen. Weihnachten ist eine Geschichte für Obdachlose und Wohnungssuchende. Auch die Hirten sind keine Figuren aus romantischen Geschichten, sondern standen als Umherreisende unter Verdacht – konnte man ihnen trauen? Lukas richtet den Blick auf diese Menschen, stellt sie ins Zentrum seiner Geschichte. Die Zeitenwende beginnt nicht mit einem Investitionsprogramm der Reichen und Starken. Sie beginnt damit, dass einfache Menschen offen werden für Gott.

Zuletzt: Über dem Leben der Menschen steht ein großes „Fürchtet euch nicht!“ Ist das nicht realitätsfremd? Vieles war in der Welt des römischen Reiches zum Fürchten, etwa die Willkür der Besatzungsmacht oder die Sorge um das tägliche Brot. Lukas weiß das, er kennt diese Welt. Trotzdem lässt er die Engel das „Fürchtet euch nicht“ in den Himmel schreiben. Er macht damit deutlich:

Über aller Not und allen Sorgen steht die schützende Hand eines menschenfreundlichen Gottes. An den Grenzen des Lebens spüren wir, dass wir uns nicht uns selbst verdanken. Die Sorge um uns selbst wird uns abgenommen: Fürchtet euch nicht!

Weihnachten ist anders. Schon immer, nicht erst durch Corona. Während wir uns die Welt verfügbar machen wollen, stellt uns die alte Geschichte die Welt Gottes vor. Eine Welt, in der die gering Geachteten gesehen werden und jeder Mensch eine unverlierbare Würde hat. „Fürchtet euch nicht!“ – mit dem Ruf der Engel fängt diese Welt schon jetzt an. Die Hirten haben es begriffen.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage. Bild: Christoph Däschner

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020