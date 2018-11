Weihnachtsgebäck im Heimatmuseum

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg weist auf seinen letzten Stammtisch im zu Ende gehenden Jahr 2018 hin. Vorsitzende Ingrid Krimmelbein lädt dazu für den 16. Dezember, Sonntag, ab 15 Uhr ins Museum an der Scheuergasse 11 ein. Der Stammtisch wird dieses Mal als kleine Weihnachtsfeier mit Kaffee, Kuchen und Weihnachtgebäck gestaltet.

Die Einladung richtet sich an Mitglieder und Freunde des Geschichtsvereins. Die Anmeldung sollte bis spätestens zum 8. Dezember per E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de oder per Telefon: 06251/72451 erfolgen. Ingrid Krimmelbein schreibt abschließend: „Wer zu unserem Stammtisch einen Beitrag leisten möchte, sei es durch Vortragen einer Geschichte, eines Gedichtes oder eines Liedes, der darf das sehr gerne tun. Wir freuen uns darüber.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018