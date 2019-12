Weihnachtskonzert der Schellack-Solisten

Seeheim-Jugenheim.Der Verein Musikforum Seeheim-Jugenheim weist auf ein Konzert von Denis Wittberg und seinen Schellack-Solisten hin, die am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der Bürgerhalle Jugenheim (Bahnhofstraße 12) gastieren werden. Mit ihrem neuen Programm „Wär’ ich doch an Weihnachten auf Kuba“ wollen Wittberg und seine neun Musikerkollegen auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einstimmen. In der Pressemitteilung der Veranstalter heißt es:

„Mit ironischem Unterton und leicht unterkühltem Charme präsentiert der Denis Wittberg eine Zusammenstellung von bekannten Schlagern und Weihnachtsliedern mit brandaktuellen und zeitkritischen Texten. Werke wie ,Vom Himmel hoch’ oder ,Süßer die Glocken nie klingen’ erklingen als Foxtrott im 4/4-Takt – gerade so, als wären sie in den Zwanzigerjahren entstanden. Das bekannte ,Morgen kommt der Weihnachtsmann’ wird zu einer kabarettistischen Meisterleistung.“

Eintrittskarten gibt es bei „Lesbar“ – die Buchhandlung in Seeheim, bei der Papeteria/Postfiliale in Jugenheim oder per Telefon: 06257/903541. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019