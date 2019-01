Wein trinken und singen

Zwingenberg.Das neue Programm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße enthält auch Kursangebote, die in Zwingenberg beziehungsweise Rodau stattfinden oder dort starten. Informationen und Anmeldungen – telefonisch, schriftlich oder per E-Mail – gibt es bei der Kvhs am Marktplatz 1 in 64653 Lorsch, Telefon: 06251/17296-0, E-Mail: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de. Alle Kurse können auch auf der Homepage gebucht werden: www.kvhs-bergstrasse.de. Nachfolgend eine Liste von Kursen, bei denen noch Plätze frei sind

Exkursionen

Kräuterwanderung (30507), Freitag, 5. April, 15 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt Sportplatz Rodau.

Bio-Wein – Weinberge anschauen, Rebensaft probieren (30509), Samstag, 13. April, 13 bis 17 Uhr, Treffpunkt am Marktplatzbrunnen in Zwingenberg.

Gesundheit und Fitness

Pilates-Yoga (30212), montags, ab 25. Februar, 18.45 bis 19.45 Uhr, Altes Amtsgericht.

Pilates – dehnen und kräftigen (30209), montags, ab 25. Februar, 19.15 bis 20.15 Uhr, Altes Amtsgericht.

Wohlbefinden durch Waldbaden (30102), Dienstag, 25. Juni, 18 bis 20.15 Uhr, Treffpunkt Parkplatz vor Autobahnzufahrt Richtung Rodau.

Kreativität

Singen macht glücklich (21304), Freitag, 22. März, 18 bis 21.30 Uhr; Samstag, 23. März, 9 bis 13 Uhr, Neugasse 4.

Stimmbildung – Eindruck mit Ausdruck (21302), Samstag, 25. Mai, 11 bis 16.30 Uhr, Neugasse 4.

Aquarellieren (20703), dienstags, ab 19. Februar, 17.30 bis 19.15 Uhr, Melibokusschule.

Aquarellieren (20704), dienstags, ab 19. Februar, 19.30 bis 21.15 Uhr, Melibokusschule. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019