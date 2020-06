Weinblätter-Klau hat kein Ende

Winzer Johannes Bürkle ist einer der Geschädigten. © Zelinger

Alsbach-Hähnlein.Drei Frauen im Alter zwischen 51 und 69 Jahren wurden am Samstagnachmittag in einem Weinberg bei Alsbach beim Diebstahl von Weinblättern ertappt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen über den derzeitigem Ermittlungsstand berichtet, hatte das Trio die Blätter kurz vor dem Entdecken der Tat von den Weinreben abgerissen und in mitgebrachten Taschen verstaut. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 1000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass die Beute für die Zubereitung gefüllter Weinblätter genutzt werden sollte. Über vergleichbare Fälle hat der in seiner Freitagsausgabe unter der Überschrift „Dreiste Diebe stehlen massenweise Weinblätter“ berichtet. Die Ordnungshüter warnen in diesem Zusammenhang eindringlich: Die Blätter sind gespritzt, um die Pflanzen vor Pilzen, Insekten und Milben zu schützen und sollten eigentlich nicht verzehrt werden. Die Weinreben werden durch das massenhafte Abpflücken der Blätter massiv geschädigt, weil die Trauben die Weinblätter für das Wachstum benötigen.

Die drei Tatverdächtigen werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu verantworten haben. ots

