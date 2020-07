WeissBioTech gehört jetzt komplett zur Brain-Gruppe

2 Fotos ansehen Die Zwingenberger Brain AG (Foto) hat weitere Anteile von WeissBioTech und damit das gesamte Unternehmen erworben. © Dietmar Funck

Zwingenberg.Die Biotechnology Research and Information Network AG hat die ausstehenden Minderheitsanteile (24,7 Prozent) an der WeissBioTech GmbH von deren Unternehmensgründer Hans de Bie gekauft. Zu Bedingungen und Konditionen äußerten sich die Beteiligten in der Öffentlichkeit nicht.

Das in Zwingenberg ansässige Forschungsunternehmen Brain AG hatte Jahr 2014 ein erstes strategisches Investment in WeissBioTech getätigt, um einen Zugang zum wachsenden und profitablen Enzymmarkt zu erhalten. Seitdem arbeiten die Unternehmen zusammen mit dem Ziel, für Kunden weltweit innovative Enzymprodukte und -lösungen zu entdecken, zu entwickeln und zu verkaufen.

In 2018 unternahm die Brain AG ein weiteres strategisches Investment mit dem Kauf der Biocatalysts Ltd. in Cardiff (Großbritannien). Das Enzym-Unternehmen bedient mit seiner Fermentationstechnologie und einer eigenen Enzym-Forschung- und -Entwicklung spezielle Nischenmärkte. Zusammen mit Brains Enzymtechnologie-Expertise sollen die Fähigkeiten von WeissBioTech und Biocatalysts eine solide Plattform für ein starkes Wachstum im Markt für Spezialenzyme bieten. Adriaan Moelker, CEO von Brain, erklärt: „Wir arbeiten kontinuierlich am Aufbau und an der Optimierung der Gruppenstruktur, wie bei unserer Kapitalerhöhung im Juni 2020 angekündigt. Der vollständige Erwerb und die Integration der WeissBioTech GmbH verschaffen uns eine wichtige Flexibilität, mit der wir unser Produktionsnetzwerk optimieren und Synergien innerhalb der Brain-Gruppe nutzen können. Ich möchte mich besonders beim Unternehmensgründer Hans de Bie für seinen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens bedanken, außerdem bei Lukas Linnig bei Brain, der diese Vereinbarung erfolgreich abgeschlossen hat. Letztendlich werden alle unsere Teilhaber von dieser Transaktion profitieren.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020