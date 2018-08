Weißwurst statt Rippchen

Zwingenberg.Wenn der Textileinzelhandel und selbst die Discounter Werbung für alpenländische Kleidung machen und Lederhosen sowie Dirndl anpreisen, dann steht landauf-landab die Oktoberfest-Saison bevor. Dann fremdelt auch der Hesse mit Sauerkraut und Rippchen und besinnt sich auf bajuwarische Schmankerl.

So hielten es jetzt auch die örtlichen Freidemokraten, die dem Bergsträßer Landtagskandidaten Georg Landwehrmann (ohne Lederhose) eine Auftrittsmöglichkeit in Zwingenberg verschaffen wollten und zu einem Weißwurst-Frühstück mit einer prominenten Wahlhelferin – der Bundestagsabgeordneten und FDP-Generalsekretärin Nicola Beer (ohne Dirndl) – eingeladen hatten.

Vor allem Parteifreunde zu Gast

Auf der Terrasse des „Bunten Löwen“ begrüßte Stadtverbandsvorsitzende Karin Rettig vor allem Parteifreunde, die den 21-jährigen Kandidaten für die Landtagswahl am 28. Oktober einmal persönlich kennenlernen wollten. Der BWL-Student aus Bensheim ist seit 2015 Mitglied der FDP und Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen. Eines seiner zentralen Anliegen, wie er sie beim Auftritt in Zwingenberg formulierte, ist es, „die Bildungswelt an die Arbeitswelt anzupassen.“

Der „Bildungsmonitor 2018“ der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) weise Hessen bedauerlicherweise nur den zehnten Platz im Ranking der 16 Bundesländer zu, so Landwehrmann. Hessen erreiche nur ein durchschnittliches Ergebnis bei Thema Digitalisierung. Da gelte es dringend Abhilfe zu schaffen.

Wie es anders, nämlich besser geht, da hilft – passend zur bajuwarischen Speisenauswahl bei der FDP-Wahlwerbeveranstaltung – der Blick nach Bayern: Der südlichste Zipfel der Republik kommt nämlich in dem von Landwehrmann zitierten INSM-Bildungsmonitor immerhin auf Rang 3 – und das ganz ohne Mitwirken der Liberalen, die sind im bayerischen Landtag aktuell nämlich nicht vertreten.

Das ist in Hessen anders, die Freidemokraten sind zwar in der laufenden Amtszeit bekanntermaßen nicht an der (schwarz-grünen) Regierung beteiligt, machen aber mit sechs Mandaten Oppositionspolitik – und stellten in der vorhergehenden Legislaturperiode mit Nicola Beer sogar die für Bildungspolitik zuständige Kultusministerin.

Dass Hessen in Sachen Digitalisierung – und das nicht nur an den Schulen – statt auf dem Datenhighway nur auf einer „Datenschotterpiste“ unterwegs sei (und das trotz einstiger Regierungsbeteiligung der FDP), führte Beer bei ihrem Auftritt in Zwingenberg darauf zurück, dass die Landesregierung träge geworden sei:

Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir, den Beer noch aus Studienzeiten an der Frankfurter Goethe-Universität kennt, bringe das Land als Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung nicht wirklich voran. Und CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier, den sie durchaus schätze, reise vor allem durchs Land, um „Grüß Gott“ zu sagen – womit sich auf der Terrasse des „Bunten Löwen“ beim Weißwurst-Frühstück der Kreis wieder in Richtung Bayern schloss, wo diese Grußformel bekanntermaßen häufig verwendet wird.

Weiter ging es mit bayerischen Gepflogenheiten, nämlich mit der Tradition, dass die Weißwürste das 12-Uhr-Läuten nicht hören dürfen. Gastgeber und Gäste stärkten sich also flott vorm Ablauf dieser Frist mit Weißwürsten, Brezeln sowie süßem Senf und nutzten die Gelegenheit, um mit Georg Landwehrmann und Nicola Beer ins Gespräch zu kommen. Komplettiert wurde die Runde vom Bergsträßer FDP-Bundestagsabgeordneten Till Mansmann.

