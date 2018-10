Weltkindertag 2019 auf dem Sportplatz?

Zwingenberg.Ein einheitliches Datum gibt es nicht, die Chinesen begehen ihn am 1. Juni, die Vereinten Nationen am 20. November und in Österreich und Deutschland wird er am 20. September zelebriert: Die Rede ist vom Weltkindertag, der in Zwingenberg seit einigen Jahren Anlass für ein Kinderfest ist. Diese Veranstaltung, die im ältesten Bergstraßenstädtchen stets am Samstag vor dem 20. September über die Bühne geht, könnte im nächsten Jahr den Ort wechseln.

Das regte zumindest Bürgermeister Holger Habich beim jüngsten Stammtisch der Vereinsvertreter an. Der Rathauschef bat die Sportvereine darum, in ihren Reihen einmal darüber nachzudenken, ob sie am 15. September 2019, Samstag, als Akteure auftreten und auf die neue Zwingenberger Sportanlage einladen wollen. Seinen Anfang nahm das Kinderfest zum Weltkindertag im Stadtpark, seit einigen Jahren lädt die Jugendhilfekommission der Stadt nun in und rund um das Alte Amtsgericht ein. Bei Jugendpfleger Bernd Brockenauer laufen die organisatorischen Fäden zusammen, mit von der Partie sind Kitas, Kirchen, Schule, aber auch der Verein Zwingenberger Pro Kind, die Spielerei und Parteien engagieren sich.

Bei der Einweihung der neuen Zwingenberger Sportstätten im Sommer dieses Jahres, bei der die Sportvereine für die Kinder unter den Teilnehmern Sport- und Spielstationen aufgebaut hatten, entstand nun die Idee, im nächsten Jahr den Zwingenberger Weltkindertag einmal anders zu feiern. Die ersten Reaktionen der angesprochenen Sportvereine beim Stammtisch der Vereinsvertreter fielen zurückhaltend aus. Die Stadtverwaltung wird die in Frage kommenden Vereine erneut ansprechen. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018