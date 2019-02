Wenn Mutti einkauft, wird Papa wieder zum Kind

Zwingenberg.Einen Abend für alle, die entweder in einer Beziehung leben oder Single sind, hatte Kabarettist Carsten Höfer versprochen und damit nicht nur für einen vollen Keller im Mobile gesorgt, sondern auch schon sein Thema umrissen: Es geht in seinem Programm „Tagesabschlussgefährte“ vor allem um die Beobachtung der Geschlechterrollen und um die zentrale Frage, wie man es miteinander aushalten kann – wenn überhaupt.

Dass so ein Sujet im Kabarett nicht ohne Klischees funktioniert, muss man voraussetzen. Allerdings kamen die Charakterisierungen bei Höfer ein kleines bisschen zu verstaubt daher, und er sparte sich auch nicht die eine oder andere homophobe Pointe. Trotzdem haben die Gags gut funktioniert. Das lag auch an der sympathischen Ausstrahlung des Kabarettisten aus Münster. Man hört ihm einfach gern beim Plaudern zu. Super auch seine Fähigkeit, die Menschen nachzumachen – Männer wie Frauen. Zum Beispiel wie jemand aus der Umkleidekabine kommt: Mit einem erwartungsvollen „Na?“ und selbstbewusster Pose oder mit hängenden Gliedern, „wie das Urmel aus dem Eis“.

Vor allem Leute über vierzig dürften sich ganz gut getroffen gefühlt haben. Das bezeugte auch das häufige Kichern und bestätigende Kopfnicken im Publikum. Standardsituation Einkauf: Während die Frau bummelt und fachgerecht Farben und Stoffe beurteilt, kapiert der Mann gar nichts und wird infantil – „Wie lange dauert es noch? Ich habe Hunger. Ich muss Pipi.“ Am Ende allerdings erweist er sich als der Finanzstarke und öffnet seine Brieftasche mit einem großzügigen „Schatz, nimm doch beides“, um weiteren Diskussionen aus dem Weg zu gehen.

Je höher desto teurer

Und beim Ausgehen? Während sich die Frau stundenlang im Bad „zurecht macht“, wohnt der Mann im Sessel vor sich hin. Für Höfer ein Anlass, sich ausführlich und scharf beobachtend mit der Kultur der Flaschen und Tiegel im Bad auseinanderzusetzen. Sein Fazit: Die Frau braucht für jedes Körperteil ein eigenes Produkt. Je höher die zu pflegende Partie, desto kleiner wird der Tiegel und desto teurer. Kein Mann würde sich nach dem Duschen eincremen, meint Höfer, geschweige denn eine „Spülung“ aufs Haar geben. Die interessanterweise ja dann auch wieder „ausgespült“ werden muss. Überhaupt sind Körperpflege und Mode für Höfer schier unerschöpfliche Jagdgründe, wenn es gilt, die Absurditäten der häufig von der Werbung geprägten Sprache mit spitzer Zunge bloßzustellen.

Aus eigener Erfahrung gibt Höfer seinem männlichen Publikum mit: Wer das Bummeln für den eigenen Bedarf nicht outsourcen und einfach gleich einer Frau überlassen kann, sollte einige kombinatorische Basics verinnerlichen. Zum Beispiel, dass Schuhe und Gürtel immer zueinander passen müssen. Und: Zum Anzug trägt man Kniestrümpfe. Gefährliches Terrain sind die Farben, doch sogar ein rosafarbenes Hemd, wie es der Kabarettist auf der Bühne trägt, geht unter Umständen: „Wer natürliche Männlichkeit ausstrahlt, braucht das Rosa nicht zu fürchten.“ Die schönsten Momente des Abends waren die Berichte von der Alltagsfront. Warum enthält das für den Sohn gekaufte Russische Brot nur lateinische Buchstaben und keinen einzigen kyrillischen? Eine diesbezügliche E-Mail an den Hersteller blieb unbeantwortet. Schlagfertiger war der Mitarbeiter des Katzenfutterproduzenten. Warum es unter den 25 verschiedenen Angeboten von Katzenfutter zwar solche mit der Geschmacksrichtung Rind gebe, nicht aber mit den Beutetieren der Katze, also mit Mäusegeschmack oder Wellensittichhack, lautete Höfers Frage. Antwort: Leider habe man derzeit für die Entwicklung eines solchen Produkts keine Zeit, man arbeite an einem Hundefutter mit Postbotengeschmack.

Alles in allem ein amüsanter Abend, bei dem sich die meisten wohl in dem einen oder anderen Punkt wiedererkennen konnten. Aber es konnte einem auch bewusst werden, dass die Zeiten, in denen die Frau dem Mann die Kleider herauslegte, am Vergehen sind.

