Wenn’s brennt, sind sie immer zur Stelle

Zwingenberg.Mitte Mai wurden Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas und sein Stellvertreter Karl-Heinz Zecher bei der Hauptversammlung der Zwingenberger und Rodauer Feuerwehr-Einsatzabteilungen wiedergewählt. Jetzt, Mitte Juli, erhielten sie ganz offiziell – im Rahmen einer Magistratssitzung – die entsprechenden Urkunden und Ernennungen von Bürgermeister Holger Habich dazu.

Das eingespielte Duo war nahezu einstimmig im Amt bestätigt worden. Bürgermeister Habich dankte beiden wie auch den Wehren in Zwingenberg und Rodau für die geleistete Arbeit, deren Treue und ihr Engagement. Auf die Feuerwehr sei immer Verlass, so Habich, und das sei sehr wichtig. Schellhaas und Zecher sind nun für fünf weitere Jahre, bis zum 2. Juni 2024, Ehrenbeamte auf Zeit. Nach der Ernennung und dem offiziellen Teil ging Schellhaas auf die jüngere Vergangenheit ein und blickte zudem in die Zukunft.

Nach aktuellem Stand stehen 44 Aktive für Zwingenberg und weitere 25 Kameraden für Rodau bereit. Trotz allem ist die Tageseinsatzstärke immer wieder ein Thema. Viele Einsätze müssen in der Zeit zwischen dem frühen Morgen und frühen Abend geleistet werden – dann, wenn die meisten der Kameraden ihrem Beruf nachgehen und es für sie keine Möglichkeit gibt, vor Ort zu sein. Das macht nach wie vor Sorgen, und es ist ein Problem, das nicht spontan zu lösen ist.

Tagesalarmstärke nicht erreicht

Bereits seit 2013 ist die nicht ausreichende Tagesalarmstärke ein Thema. Trotz vieler Bemühungen, neue Aktive anzuwerben – etwa durch Werbestände, Flyer und Berichte in der Tageszeitung –, hat sich bislang nicht der erhoffte Erfolg eingestellt. Auch der Informationsabend für Gewerbetreibende blieb quasi ergebnislos. Helfen würde bereits, wenn Betriebe vor Ort Mitarbeiter zu Feuerwehrleuten ausbilden ließen. Es wäre schön, wenn man auch über diesen Weg die vorhandenen Lücken füllen könnte, so der Wunsch der Wehren.

In 2020 und 2022 werden zwei neue Fahrzeuge benötigt, so Schellhaas weiter. Die normale Betriebsdauer ist auf 25 Jahre ausgelegt – und damit sei man absolut im zeitlichen Plan. Für das 2020 benötigte Fahrzeug versuche man, von der Landesbeschaffungsaktion zu profitieren und finanzielle Unterstützung zu bekommen.

„Mehr und mehr kommen auch Frauen bei uns bei den Aktiven nach“, freute sich Schellhaas. Das bedinge aber, dass man bei Umkleiden und Duschräumen umrüsten müsse. Des Weiteren werde nach Möglichkeiten gesucht, damit man die Einsatzkleidung von privater Kleidung ganz klar trennen könne, fuhr Schellhaas fort. Insgesamt rechnet er mit elf weiblichen Aktiven bis 2026.

Lotsendienst geplant

Ein anderes Thema, das die Feuerwehr ganz aktuell beschäftigt, ist die geplante B3-Sanierung. Sowohl bei der Feuerwehr wie auch bei den Rettungsdiensten ist es nicht mit jedem Fahrzeug möglich, unter der Brücke durchzufahren. Was die Einsätze während der Sanierung betrifft, stehe man mit den anderen Feuerwehren der näheren Umgebung in einem guten Kontakt, damit es im Einsatzfall keine Beeinträchtigungen gibt und andere Kameraden einspringen können, berichtete Schellhaas.

Angedacht ist auch an eine Art Lotsendienst der Zwingenberger und Rodauer Feuerwehren, damit die Besatzung der Rettungswagen, die sich teils auf ganz fremdem Terrain befinden, über „Schleichwege“ schnellstmöglich zum Einsatzort gelotst werden können. „Gut, dass es in unserer Stadt so hervorragend funktionierende Feuerwehren gibt“, so die Bilanz von Bürgermeister Habich und den Magistratsmitgliedern. cf

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019