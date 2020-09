Werkeln im Wald

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist unter dem Titel „Die Waldwichtel: Luft, Laub, Erde“ auf einen „naturpädagogischen Eltern-Kind-Tag“ hin (Kursnummer: FEK 024). Kursleiterin Heike Breitling-Sliz (zertifizierte Natur- und Umweltpädagogin, Natur-Coach für tiergestützte, waldbezogene Bildungs-und Erziehungsarbeit) wendet sich mit diesem Angebot an Kinder im Kindergartenalter in Begleitung eines Erwachsenen. Termin ist der 24. Oktober, Samstag; die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet um 12 Uhr; Treffpunkt ist Sportplatz im Zwingenberger Stadtteil Rodau. Die Teilnahme kostet 15 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

Eine magische Lebensphase

„Im ,magischen’ (Kita-)Alter können Kinder mit den Bäumen, dem Wind und der Sonne reden. Sie leben im Jetzt und haben eine fantasievolle, intensive und unbefangene Beziehung zur Natur. Durch Bewegung, Beobachtung und Beschäftigung im Freien können Kinder eine feste und respektvolle Bindung zur Pflanzenwelt entwickeln. Wir regen sie zum Handeln an und fördern ihren gestalterischen Ausdruck. Eltern begleiten und werkeln aktiv mit. Die ein oder andere schöne Kindheitserinnerung und neue Sichtweisen inklusive.“

Die Teilnehmer müssen festes Schuhwerk und dem Wetter sowie der Aktion angepasste Kleidung tragen. Überdies sollen die Teilnehmer einen Imbiss, Sitzkissen und handliche Gartengeräte (Schippchen, Harken, kleine Eimer, kleine Gartenschere, ein Taschenmesser für die Erwachsenen) mitbringen.

Die Teilnehmer müssen festes Schuhwerk und dem Wetter sowie der Aktion angepasste Kleidung tragen. Überdies sollten eine Decke, ein Eimerchen mit robusten Sandsachen, Körbchen oder Rucksack, Getränke und ein Snack mitgebracht werden.

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red

