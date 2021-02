Werkzeuge und Alkohol gestohlen

Alsbach-Hähnlein.Eine für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Lagerhalle „An der Quelllache“ zwischen Alsbach und Hähnlein ist in den vergangenen Tagen in den Fokus von Kriminellen geraten. Am Dienstagnachmittag sind die Spuren der Diebe entdeckt und die Polizei ist informiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Samstag zurück. Die Kriminellen öffneten gewaltsam das Rolltor der Halle und entwendeten unter anderem mechanische Werkzeuge sowie Alkohol im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden. ots

