Wertschätzung ohne Handschlag

In Zeiten des Abstands sind viele Menschen verunsichert, wie sie andere grüßen sollen. Ein schlichtes „Guten Tag“ oder ein kurzes Nicken reichen offensichtlich nicht. Und dem Gegenüber die Hand zu geben, ihn gar zu umarmen, davon wird angesichts der Coronavirus-Pandemie dringend abgeraten.

Grußformen sind unterschiedlich. Sie werden von der Kultur, der Zeit und der Mode bestimmt. Jede Gruppe, jede Bewegung oder Gesellschaft hat ihre eigenen Regeln. Nach westlicher Etikette kommt es bei einem Gruß immer zum Körperkontakt, in erster Linie in Form eines Handschlags. Die der Pandemie geschuldete Begrüßung unter Freunden mit Ellenbogen oder gar der leichte Tritt mit den Füßen sind keine Alternativen zum Gewohnten.

Das Grüßen gehört zum menschlichen Miteinander und ist – wenn auch meist standardisiert – mehr als ein Ritual mit alten Floskeln und Formeln. Es leitet eine Begegnung ein und sucht Begegnung.

Das Wort grüßen geht auf das westgermanische „grotjan“ zurück. Es bedeutet „zum Reden bringen, sprechen machen“. Ein Gruß lädt damit ein, ganz da sein zu dürfen und sich einzubringen. Mit dem Begrüßungsritual zeigt der Grüßende seine Sicht der Beziehung zum Gegrüßten. Es wird eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Menschen aufgebaut. Viele geläufige Grußformeln enthalten einen Bezug auf Gott. So sagen die meisten Süddeutschen „Grüß Gott“ und Inder sagen ihr „Namaste“, mit dem sie Gott und Mensch zugleich verehren. Selbst das saloppe und aus dem Englischen stammende „Hallo“ hat einen Gottesbezug, leitet sich nämlich von „Hey Lord“ ab. Auch ein leises „Adieu“ drückt aus: Sei mit Gott!

In der Bibel finden sich zahlreiche Grußformen. Neben sprachlichen Begrüßungsformeln sind Gesten oder Handlungen sehr ausgeprägt. Die Menschen laufen anderen zur Begrüßung entgegen, werfen sich nieder, umarmen und küssen sich oder weinen. Begrüßungen sind damit sehr emotional und stets gekoppelt mit Berührung.

Ein Zusammentreffen wurde zu einem bewegenden, freudigen Ereignis. Eine der bekanntesten biblischen Begegnungsszenen ist die Verkündigung des Herrn. Ein Engel tritt bei Maria ein und sagt: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir!“

Im Lateinischen wird für die Einleitung des Grußes das „Ave“ gesetzt. Es wurde wahrscheinlich aus dem Semitischen entlehnt und bedeutet „Lebe!“ Die Begrüßung macht Wertschätzung und Nähe deutlich. Sie zeigt, dem Grüßenden ist es wichtig, dass der oder die von ihm Gegrüßte „leben“ und Nähe spüren soll. Gott will das Leben und die Nähe zum Menschen und spricht ihn beim Namen an. Er sucht Verbindung.

Dem Beispiel der Verkündigungsszene folgend kommt es bei einer Begrüßung nicht auf Floskeln und Gesten an. Vielmehr gilt es, dem anderen irgendwie zu zeigen: Ich erkenne und spreche dich persönlich an, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Ein Handschlag oder eine kurze Floskel erreichen andere selten so. Dafür sind es auch mal ein kurzes Nicken oder kurz in die Augen zu schauen, die Wertschätzung ausdrücken.

Ob sich nach der Pandemiekrise Menschen wieder grüßen, wie zuvor, ist zu bezweifeln. Gerade der derzeit gebotene Abstand fordert dazu auf, auch über Floskeln und Gesten hinweg Möglichkeiten zu suchen, andere dennoch zu begegnen und Nähe spüren zu lassen. Dabei ist Fantasie gefragt und keine Etikette. Es kann sich lohnen.

Der Religionsphilosoph Martin Buber, der in Heppenheim lebte und wirkte, erkannte: „Alles Leben ist Begegnung!“

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020