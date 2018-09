Wettbewerb mit 17 Stationen

Zwingenberg.Der alljährliche Orientierungslauf des Regional-Zentrums Südhessen der Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Adventjugend (CPA) fand jetzt in Zwingenberg statt. Wie Marcelo Schäffer in einer Pressemitteilung schreibt, trafen sich auf Einladung der Pfadfindergruppe der Adventgemeinde Auerbach – sie nennen sich „Falken“ –, die „Biber & Füchse“ der CPA Egelsbach sowie die „Mainadler“ der CPA Frankfurt im ältesten Bergstraßenstädtchen.

Nach einer kurzen Andacht der knapp 50 Teilnehmer im Stadtpark ging es auch schon gleich los. Die Pfadfinder der einzelnen Gruppen wurden wild durcheinandergemischt und in Gruppen von drei bis fünf Personen eingeteilt. Zur Unterstützung wurden den Teams jeweils ein oder zwei Betreuer zugelost. Der Start erfolgte, nachdem jede Gruppe mit Karte, Kompass, Aufgaben- und Stationenzettel ausgestattet war.

Eine Disziplin: Müll aufsammeln

Während der nächsten drei Stunden konnten insgesamt 17 Stationen in der Stadt Zwingenberg und Umgebung aufgesucht werden. An jeder Station mussten die einzelnen Gruppen Informationen über die Umgebung, das Gebäude oder die Region sammeln, an der sich die Station befand.

An drei betreuten Stationen wurden überdies die Pfadfinderfähigkeiten in den Sparten Wald, Sport und Knotentechnik der Gruppe auf die Probe gestellt. Darüber hinaus gab es noch zwei Herausforderungen pro Gruppe, die während des gesamten Orientierungslaufes gemeistert werden musste. Eine dieser Herausforderung bestand darin, so viel Müll wie möglich zu sammeln.

Auf einem dem dritten Platz landete die Gruppe: „Andys Gang“. Den zweiten Platz belegte die Gruppe „mit Baby erfolgreich“, die wirklich mit einem Baby „an Bord“ (eher gesagt: im Tragegestell auf dem Rücken) den Orientierungslauf liefen. Als Sieger dieses Jahres ging eine Kooperation der Pfadfindergruppen aus Frankfurt und Egelsbach aus dem Wettkamp hervor: „die frechen Mädels“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018