Alle drei Komponenten konnten Weinfest-Besucher am Pfingstwochenende zum 28. Mal live und hautnah erleben: Freude am Sein, lokaler Charakter und eine Vielfalt - in diesem Fall - an heimischen Weinen, die das Fest zum kleinsten, aber ersten und wegen seiner intimen Atmosphäre vielleicht auch charismatischsten im Landkreis machen.

Zwingenberg gebührt traditionell die Ouvertüre in den Bergsträßer Weinfest-Sommer. Doch wie so oft in den vergangenen Jahren zeigte sich das Wetter zwischendurch auch launisch. Nach zwei schönen lauen Abenden donnerte der Sonntagnachmittag kurz nach Eröffnung des Bauern- und Handwerkermarktes mit einer zickigen Regenfront in die Fest-Dramaturgie.

Erstaunlicherweise war es um diese Zeit in der langsamen City enorm voll. Die Gäste ließen sich von drei nassen Stunden nicht die Laune verderben: In der Scheuergasse, am Stadtpark und auf dem Bahnhofsgelände (neu einbezogen) war eine Menge los. tr

