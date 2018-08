Wie die IG Farben den Nazi-Staat förderte

Zwingenberg/Frankfurt.Die prächtige Eingangshalle des IG-Farben-Hauses in Frankfurt lässt nicht erahnen, welche verhängnisvollen Entscheidungen für Millionen von Menschen in diesem Gebäude während der Nazi-Zeit gefällt wurden. Doch das Foto des Cassella-Chefs und Aufsichtsratsmitglieds der IG-Farben Arthur von Weinberg, der 1937 einsam und zum letzten Mal die Marmortreppe hinauf ging und wenig später wegen seiner jüdischen Herkunft ins KZ Theresienstadt verschleppt wurde, wirft in eindringlicher Weise ein Licht auf den Einfluss der Nazis im IG-Farben-Konzern. Ulrike Jaspers-Kühnhold hatte dieses Foto an den Anfang ihrer Führung zum Thema „Der IG-Farben-Konzern: Kriegsindustrie und Massenmord“ gestellt. An dieser Veranstaltung des Arbeitskreises Zwingenberger Synagoge am vergangenen Samstag nahmen fast 30 Personen von der Bergstraße teil.

Nur wenigen bekannt

Sie besuchten auch die Sitzungssäle in dem 1930 fertiggestellten, 250 Meter langen Hochhaus, von wo aus die Führungsriege den größten deutschen Industrie-Komplex lenkte – heute sind es Veranstaltungsräume der Goethe-Universität, deren geisteswissenschaftliche Fachbereiche dort 2001 ebenso wie das Fritz-Bauer-Institut zur Erforschung des Holocaust eingezogen sind. Viele verbinden mit den IG Farben Zyklon B, mit dem Millionen wehrloser KZ-Häftlinge vergast wurden. IG Farben war ebenso wie Degussa mit 42,5 Prozent an der Firma Degesch beteiligt, die das Gift zunächst als Schädlingsbekämpfungsmittel entwickelt hatte. Wenigen war bekannt, dass die Nachfolgefirma namens Detia-Degesch in Laudenbach heute noch „Vorratsschutzmittel“ produzieren.

Der Ehrenbürger der Stadt Frankfurt und Mäzen Arthur von Weinberg, der sich übrigens 1914 aktiv für die Gründung der Frankfurter Universität einsetzte, gehörte zu dem großen Kreis von Industriellen jüdischer Herkunft, die im Verwaltungs- und Aufsichtsrat der IG Farben insbesondere in der Gründungsphase nach 1925 die Richtung mitbestimmten und die von der neuen, NSDAP geprägten IG Farben-Führung aus ihren Ämtern entlassen wurden.

Wie Ulrike Jaspers-Kühnhold in ihrem Vortrag deutlich machte, sind IG Farben und Nazis 1933 schnell eine strategische Kooperation zum gegenseitigen Vorteil eingegangen: „Die Nazis wollten Deutschland vom Rohstoff anderer Länder unabhängig machen und von Anfang an die Rüstungswirtschaft fördern. Die IG Farben konnten die Herstellung von synthetischem Kautschuk und synthetischem Benzin aus verflüssigter Kohle voranbringen, weil die Regierung die Abnahme der Produkte garantierte.“ Ihren Hauptauftraggeber stützten die IG Farben mit erheblichen Zuwendungen: So überwiesen sie am Tag nach dem Reichstagsbrand 400 000 Reichsmark an den NSDAP-Wahlfonds – „das entspricht dem Monatslohn von 1600 Facharbeitern“, so Jaspers. Bis Ende des Zweiten Weltkriegs beliefen sich die Loyalitäts- und Bestechungsgelder der IG Farben auf fast 40 Millionen Reichsmark.

„Nutzlos und zwecklos“

Die Journalistin, auch zweite Vorsitzende des Synagogen-Vereins, ließ in ihrem Vortrag keinen Zweifel daran, dass Carl Bosch, Nobelpreisträger und bis 1935 Vorstandsvorsitzender der IG Farben, diese Zahlungen missbilligte, sich aber nicht durchsetzen konnte. Sie schilderte ein Zusammentreffen von Bosch und Hitler 1933: Dabei wies Bosch auf die Relevanz der jüdischen Forscher für den industriellen Fortschritt. Das interessierte Hitler nicht, er rief daraufhin nach der Ordonanz – mit den Worten „Der Herr Geheimrat wünscht zu gehen.“ Boschs Kommentar zu diesem Treffen: „Nutzlos und zwecklos.“

Die IG Farben expandierten nach dem Überfall auf Polen Richtung Osteuropa. Als deutsche Arbeitskräfte wegen des Kriegseinsatzes rar wurden, ersannen die Industriemanager die Idee, in Monowitz in der Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz eine Fertigungsstätte zu errichten. Eine Einigung mit der KZ-Lagerkommandantur war schnell gefunden, 1942 wurde sogar ein eigenes KZ mit dem Namen Buna-Monowitz neben dem Werksgebäude gebaut. Die KZ-Häftlinge, überwiegend jüdischer Herkunft, mussten unter extremen Bedingungen das Werk aufbauen, das nie die Produktion von synthetischem Benzin aufnahm. Zwischen 20 000 und 25 000 Menschen kamen dort zu Tode. Die wenigen 1947 in Nürnberg angeklagten Verantwortlichen der IG Farben kamen mit geringen Strafen davon. Die Vortragende erläuterte, wie in der Forschungsliteratur der Einfluss des Kalten Krieges auf die milden Urteile beurteilt wird.

Die Opfer mussten sich ihre Rechte in gerichtlichen Auseinandersetzungen ab 1953 sehr hart erkämpfen. Norbert Wollheim, nach dem inzwischen das Memorial für die KZ- und Zwangsarbeiter und der Platz vor dem IG Farben-Haus benannt sind, erstritt in seinem Musterprozess in erster Instanz 10 000 D-Mark Schadensersatz für die zweijährige Zwangsarbeit in Buna-Monowitz.

Das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt endete mit einem Vergleich zwischen Wollheim und der Jewish Claims Conference einerseits und den IG-Farben-Nachfolge-Firmen, so dass 30 Millionen D-Mark an die KZ-Opfer und Zwangsarbeiter gezahlt werden mussten. „Dieser außergerichtliche Vergleich wurde übrigens im kollektiven Gedächtnis der westdeutschen Wirtschaftseliten mit erwiesener Unschuld gleichgesetzt“, so die Referentin.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018