Wie real ist die Wirklichkeit?

Zwingenberg.Die Projektgruppe „Offene Kirche“ der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg und das Evangelische Dekanat Bergstraße weisen auf die Sommer-Mal-Werkstatt 2020 hin, die am ersten Wochenende im Juni stattfindet. Die Traditionsveranstaltung beschäftigt sich dieses Mal unter der Überschrift „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ mit den Farben des Kirchenjahres.

Wie Irmgard Wagner und Renate Weber für die Veranstalter mitteilen, wird Brigit Geimer von der Fachstelle Bildung des Evangelischen Dekanats Bergstraße die Sommer-Mal-Werkstatt leiten: „Was verbirgt sich hinter der anscheinenden Wirklichkeit? Wir meinen, dass das, was wir sehen, auch wirklich ist. Auch die diesjährige Jahreslosung nimmt auf, was wir glauben und doch nicht sehen:

,Ich glaube; hilf meinem Unglauben!’ (Markus 9, 24) Wir wollen die vier Farben des Kirchenjahres – grün, rot, lila und weiß – als Grundfarben in unsere Malwerkstatt aufnehmen. Dabei werden wir eine besondere Technik, die monochrome Malerei, kennenlernen. Wir arbeiten mit Acryl-Farben, die vielschichtig aufgetragen werden.“

Die Sommer-Mal-Werkstatt findet am 5. Juni, Freitag, von 16 bis 20 Uhr, sowie am 6. Juni, Samstag, von 10 bis 15 Uhr, statt. Ort der Veranstaltung ist das Evangelische Gemeindehaus in Zwingenberg (Darmstädter Straße 22). Zuvor findet dort am 25. Mai, Montag, 19 Uhr, ein Vorbereitungstreffen statt.

Die Teilnahme kostet 80 Euro. Anmeldeschluss für das auf zwölf Plätze begrenzte Angebot ist der 4. Mai. Anmeldungen nimmt Irmgard Wagner unter der Telefonnummer: 06251/73741 entgegen.

„Haben Sie Interesse an assoziativen Arbeiten und deren Umsetzung? Dann freuen wir – Irmgard Wagner und Renate Weber – uns auf Ihre Anmeldung“, heißt es abschließend. red

