Wie soll sich das Viertel um die Melibokushalle entwickeln?

Zwingenberg.Das sowohl unter Kommunalpolitikern als auch in der Bevölkerung umstrittene städtebauliche Entwicklungskonzept „für den ehemaligen Güterbahnhof, den Bauhof und das Umfeld“ steht am Donnerstag, 22. Februar, im Mittelpunkt einer Bürgerversammlung. Dazu lädt Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland die Bevölkerung ab 19 Uhr in die Melibokushalle ein – der passende Ort für einen Meinungsaustausch von Bürgern, Politikern, Stadtverwaltung und Planer über die Idee, wie die Flächen rund um die Mehrzweckhalle in den nächsten Jahren (um-)genutzt werden könnten (wir haben mehrfach ausführlich berichtet).

Passend ist die Melibokushalle nicht nur, weil sie im Zentrum des Stadtviertels steht, das „entwickelt“ werden soll, sondern auch, weil dem Vernehmen nach mit einem großen Bürgerinteresse gerechnet wird.

Bürgermeister Dr. Holger Habich macht mit Blick auf die Bürgerversammlung darauf aufmerksam, dass das von dem Frankfurter Planer Marcus Schmitt im Auftrag des Zwingenberger Magistrats konzipierte Entwicklungskonzept zurzeit im Rathaus einsehbar ist. Wer im Vorfeld der Bürgerversammlung also Interesse an Details des Konzepts und an dem ebenfalls von Planer Schmitt erstellten Modell hat, der kann seinen Wissensdurst zu den Öffnungszeiten des Verwaltungssitzes stillen (Montag bis Mittwoch 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr, Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12.30 Uhr). mik