Wiederaufnahme der Spieleabende ist abgesagt

Zwingenberg.Es hätte so schön sein können: Ab November hatte die Spielerei die Wiederaufnahme ihrer monatlichen Spieleabende vorbereitet. Das Hygienekonzept war erstellt und die organisatorischen Fragen geklärt – doch dann erreichte die „zweite Welle“ der Corona-Infektionen auch den Kreis Bergstraße. Auf einen Schlag war der geplante nächste Schritt auf dem Weg zur „neuen Normalität“ Makulatur.

Denn angesichts der aktuellen Inzidenz-Werte und der zu befürchtenden Entwicklung ist eine Zusammenkunft weder für die Aktiven des Vereins noch für die Teilnehmer an den Spieleabenden vorstellbar. Für die Verantwortlichen der Spielerei steht fest: Die Sicherheit und Gesundheit muss über allem stehen.

Deshalb bitten sie auch alle diejenigen um Verständnis, die sich schon darauf gefreut hatten, sich endlich wieder einmal in geselliger Runde zu einem unterhaltsamen Spieleabend in den Vereinsräumen am Zwingenberger Marktplatz zu treffen. „Im Moment ist das leider ausgeschlossen“, bedauert der stellvertretende Vereinsvorsitzende Kai Segelken, „abgesehen davon, dass je nach der weiteren Entwicklung die im November geltenden Corona-Beschränkungen ohnehin zu einem Verbot solcher Veranstaltungen führen könnten.“ Aber auch wenn die Spielerei aktuell ihr Spieleabend-Vorhaben nicht in die Tat umsetzen kann, so bleiben die Pläne dafür natürlich in der Schublade – und werden, wie Segelken verspricht, umgehend wieder hervorgeholt, sobald sich die Situation an der Infektionsfront wieder entsprechend entspannt hat.

„Wir werden als Vorstand – wie schon seit Beginn der Pandemie – die Entwicklung aufmerksam verfolgen und uns bemühen, zeitnah und verantwortungsbewusst die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so der stellvertretende Spielerei-Vorsitzende abschließend.

Unabhängig davon kann die Ausleihe zu den normalen Öffnungszeiten wieder besucht werden, wo sich Mitglieder mit Spielen für die kontaktarme Zeit versorgen können.

Das Ausprobieren von Spielen ist in den Räumen der Spielerei derzeit aufgrund der Hygienemaßnahmen weiter nicht möglich. Dafür können Besucher aber wieder alleine zu den Regalen gehen und sich das richtige Spiel selbst aussuchen.

Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) direkt über der Stadtbücherei. Mehr Informationen über die Spielerei gibt es auf ihrer Webseite im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020