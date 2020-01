Wilde Mischung vieler Stile

Das Trio Lumi-Mare gastiert am Samstag im Theater Mobile. © Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt des Trios Lumi-Mare (Querflöte, Violoncello und Klavier) hin, das am Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Aquilone“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastiert. In der Pressemitteilung der Mobilisten über das „scheinbar klassische Trio, das in keine Schublade passt“, heißt es:

„Ruhevolle Klänge im Wechsel mit vitalen Passagen. Loslassen, Treibenlassen. Bruchlos geht es von einem Gedanken zum anderen. Klassik, Minimalmusic, Jazz, Weltmusik, Latin, Avantgarde. Irgendwo dazwischen lässt sich diese Musik verorten. Aber eigentlich braucht Lumi-Mare keine Genrebegriffe, denn sie machen einfach Musik, eigenwillig, unkonventionell und grenzüberschreitend. Eine wilde Mischung aus all dem, was die Musiker inspiriert. Stile werden gekonnt durcheinander gewirbelt, miteinander verknüpft, vermischt. Nichts lassen sie aus. Lumi-Mare begeistert, lässt sich nicht festlegen. Sie schimmern, schäumen, toben und strahlen, um dann im nächsten Moment wieder in ein ruhiges Fließen und sanftes Leuchten überzugehen. 2015 gegründet, spielen sie Land auf, Land ab und erzählen Geschichten. Geschichten von Reisen und vom Zuhause, malen Klangbilder und entrücken ein wenig von der Welt und sind doch mittendrin, lassen den Zuhörer nicht los. Sie entführen ihr Publikum vom manchmal stressigen Alltag und katapultieren es mitten hinein in ihren einzigartigen Klangkosmos, voller Tiefe und Inspiration. Ein Kurzurlaub für die Ohren sozusagen.“

Ausführende sind Michaela Neuwirth (Querflöte), Liudmila Firagina (Violoncello) und Mathias Schabow (Klavier).

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

