Anzeige

Zwingenberg.„Der wilde Westen“, so lautet das Motto der Betreuten Ferienspiele, die von der städtischen Jugendpflege in den Sommerferien angeboten werden. Das Team um den Jugendpfleger Bernd Brockenauer will auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm anbieten.

Die Ferienspiele finden vom 30. Juli bis zum 3. August statt, von Montag bis Donnerstag jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, am Freitag dann von 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Der Startschuss wird am 30. Juli um 9.30 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum (Heidelberger Straße 18) gegeben.

Nähere Informationen gibt es beim Jugendpfleger der Stadt Zwingenberg unter der Telefonnummer 06251/788294 oder per E-Mail: juz@zwingenberg.de. red