Wolfgang Becker ausgezeichnet

Zwingenberg.„Es ist mir eine große Ehre. Ich war immer ein Freund Europas“, so Wolfgang Becker, der jetzt die Ehrennadel in Gold der Europa-Union Deutschland für seine Verdienste um die Einigung Europas erhalten hat.

Wolfgang Freudenberger, Kreisvorsitzender der Europa-Union Bergstraße, würdigte den Zwingenberger, der sich über viele Jahrzehnte hinweg in der Europa-Union und in seiner Heimatstadt für die Völkerverständigung eingesetzt hat. In der Europa-Union gehörte er viele Jahre lang dem Kreisvorstand an und gab viele Impulse.

In Zwingenberg begleitete der FDP-Kommunalpolitiker und Ehrenstadtrat stets mit großem Engagement die Städteverschwisterungen mit dem französischen Pierrefonds, dem englischen Tetbury und dem italienischen Brisighella. Becker zählte auch zu den Förderern der deutsch-deutschen Beziehung mit Eckartsberga im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt).

Freudenberger dankte Wolfgang Becker für sein vorbildliches Engagement und sprach seine Glückwünsche auch im Namen von Rainer Wieland, dem Präsidenten der Europa-Union Deutschland, sowie dem Landesvorsitzenden Thomas Mann aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.12.2019