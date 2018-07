„Woll-Lust“ als gemeinsame Leidenschaft

Anzeige

Zwingenberg.Auch Herren wären willkommen. Aber bislang sind es nur etwa zehn bis zwölf Damen, die sich alle zwei Wochen freitags im evangelischen Gemeindehaus versammeln, um gemeinsam der „Woll-Lust“ zu frönen, wie es der programmatische Name des fleißigen Zirkels verheißt. „Wir nehmen jeden, der stricken kann oder der es lernen will,“ sagt Doris Rhein. Sie hat vor bald drei Jahren die Idee für die gesellige Runde gehabt.

Inzwischen gibt es sogar eine eigene „Woll-Lust-App“, mittels derer nicht nur organisatorische Fragen gelöst, sondern zum Beispiel aus dem Urlaub auch Fotos von besonderen Wollläden oder kuriosen Handarbeiten gepostet werden können. In den Zeiten zwischen den Treffen steht man sich per App mit Rat und Tat zur Seite oder fragt vielleicht, ob noch jemand ein Knäuel hellblauer Wolle übrig hat.

Gemeinsame Leidenschaft

Bei den Treffen wird auch viel gealbert, doch steht die gemeinsame Leidenschaft immer im Mittelpunkt. Da geht es zum Beispiel um die technischen Grundlagen einer „Pfeilraupe“: 300 Maschen müssen auf der Rundstricknadel angeschlagen werden, um dann in Portionen von sechs Maschen abgestrickt zu werden. An den richtigen Stellen abgekettet und wieder angeschlagen ergibt sich aus den Tausenden von Maschen – viele Stunden später – ein langgestrecktes Dreieck mit großen Löchern, das in vielen Variationen äußerst dekorativ und wärmend um den Hals geschlungen und ineinander gesteckt werden kann.