Workout gegen den Neujahrskater

Rodau.Die Feiertage sind rum, Silvester ist durch – und der Bewegungsmangel und Kombination mit jahreszeitlich üblichen Köstlichkeiten drückt aufs Gemüt?

Personal-Trainer Siggi Spaleck will gleich an Neujahr Abhilfe schaffen und lädt zu einem kostenlosen Anti-Kater-Neujahrs-Workout am Rodauer Speck-Weg-Eck ein.

Los geht es am Dienstag (1.) um 11 Uhr am Bewegungsparcours am Sportplatz in Rodau. Spaleck hat nach eigenen Angaben eine „bunte, knackige Mischung aus Kraft- und Intervallübungen“ zusammengestellt. Allerdings soll es nicht zu intensiv werden. „Ein kleiner aktivierender Mix, um gut ins neue Jahr zu starten und den Kater ein wenig zu reduzieren“, verspricht der Personal Trainer.

Die Dauer der Trainingseinheit beträgt 30 bis 45 Minuten, die Teilnahme erfolgt aus haftungstechnischen Gründen auf eigenes Risiko. Wer mitmachen möchte, kann einfach vorbeikommen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018