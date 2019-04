Workshop im Erlenbacher Bergtierpark

Zwingenberg.Die Frauen-Union der Zwingenberger CDU organisiert in den bevorstehenden Osterferien einen Ausflug in den Bergtierpark des Fürther Ortsteils Erlenbach. Wie FU-Vorsitzende Patrizia Germann und CDU-Vorsitzende Birgit Heitland in ihrer Einladung an Mädchen und Jungen im Grundschulalter (sechs bis zehn Jahre) schreiben, findet die Halbtagesfahrt am Nachmittag des 25. April, Donnerstag, statt.

Thema: Die Zähne von Tieren

Um 13 Uhr startet der Reisebus auf dem Melibokusparkplatz in Zwingenberg. Nach der Ankunft im Bergtierpark ist ab 14 Uhr die Teilnahme an einem Workshop mit dem Titel „Warum haben Tiere unterschiedliche Zähne?“ geplant. Anschließend erfolgt ein Rundgang durch den Tierpark. Die Ankunft auf dem Melibokusparkplatz nach der Rückkehr ist für 17 Uhr geplant.

Die Teilnahme an dem Ausflug kostet pro Kind fünf Euro, das Geld wird bei der Abfahrt eingesammelt. Getränke und ein Imbiss sind mitzubringen. Die Fahrt kommt nur zustande, wenn sich mindestens 25 Kinder anmelden.

Anmeldungen noch möglich

Anmeldungen wiederum nehmen Patrizia Germann (Mobil: 0171/1105522, E-Mail: patriziagermann@aol.de) oder Birgit Heitland (Mobil: 0173/8226512, E-Mail: birgit.heitland@t-online.de) entgegen. Die Eltern müssen bei der Anmeldung ihre Kontaktdaten angeben, unter denen sie während des Ausflugs erreicht werden können, schließt die Einladung der FU. red

