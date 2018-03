Anzeige

Mit ihren italienischen Grußbotschaften, die für die nicht italienisch sprechenden Mitglieder in schriftlicher Übersetzung nachlesbar waren, dankten sie Hans Wrona für dessen „unermüdlichen Einsatz“ und seine „Beharrlichkeit“ im Interesse der Partnerschaft. Er sei eine der „großen Antriebskräfte“, die die Verschwisterung getragen und weiterentwickelt habe.

Zuvor hatte Altbürgermeister Kurt Knapp seine Freude über die Initiative des Vorstandes für die Ehrenmitgliedschaft von Hans Wrona zum Ausdruck gebracht, die „mehr als verdient“ sei.

Wrona habe viel für die Entwicklung der Verschwisterung und des Vereins getan. Von Anfang an habe er die Aufgaben des Dolmetschers übernommen und dies in den nahezu 20 Jahren der Partnerschaft bei allen Veranstaltungen. Knapp erinnerte auch an die erste offizielle Reise der städtischen Delegation, die Wrona ebenfalls begleitet hatte. Damals war die Gruppe mit dem Zug nach Brisighella gefahren, wurde aber damals bereits in Mannheim erst einmal aufgehalten. Der Zug hatte 25 Minuten Verspätung, weil der Zugführer verschlafen hatte. Petra Miraglia, die erst seit 2015 – zunächst als kommissarische und ab 2016 als Vorsitzend des Vereins – mit Wrona zu tun hatte, erlebte ihn als „einen Ruhepol“ für den Verein und für die italienischen Freunde. „Unaufgeregt und besonnen“ habe mit seinem feinen Humor alle Klippen gemeistert und auch der turbulente Umbruch im Verein habe ihn nicht erschüttern können. Die Vorsitzende dankte für die große Unterstützung, die sie durch ihn in den vergangenen beiden Jahren erfahren habe.

Neben den italienischen Glückwünschen dankte der Verein dem ausgewiesenen Pizzaliebhaber mit einem Essensgutschein – verpackt in einem Pizzakarton sowie einem Blumenstrauß für Ehefrau Bianca.

In seinem Dank für die „positive Einstellung und Zustimmung zur Ehrenmitgliedschaft“ versicherte Wrona den Mitgliedern, trotz seines Rückzugs aus dem Vorstand auch künftig für den Verein verfügbar zu sein, falls erforderlich. So notwendig, wie in den Anfangsjahren dürfte es aber vermutlich nicht mehr werden, da inzwischen alle Vorstandsmitglieder italienisch sprechen, wie Petra Miraglia in ihrem Bericht festgestellt hatte. js

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.03.2018