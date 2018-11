Wunschbaum erfüllt kleine Träume

Zwingenberg.Auch in Zwingenberg leben Menschen, für die ein Weihnachtsgeschenk nicht selbstverständlich ist. Um ihnen eine Freude zu bereiten, wurde die Aktion „Wunschbaum Zwingenberg 2018“ ins Leben gerufen. Ab dem kommenden Mittwoch, 5. Dezember, steht in der Apotheke Herms an der Bahnhofstraße ein Weihnachtsbaum, der mit Wünschen geschmückt ist, schreibt Kerstin Dorfi in einer Pressemitteilung. Die bedürftigen Menschen wurden von der Stadt Zwingenberg und dem Arbeitskreis Asyl ausgewählt. Der Wert der Geschenke soll maximal 20 Euro betragen. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, der nimmt sich einen Anhänger mit, besorgt das Geschenk und gibt es – schön verpackt – zusammen mit dem Anhänger bis zum 19. Dezember in der Apotheke ab. Das Organisationsteam verteilt die Geschenke an die Empfänger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018