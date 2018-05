Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Yoga auf dem Stuhl – Lebenslust und Spannkraft“ (Kursnummer: FE 007) hin. Kursleiterin Angelika Samstag wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene, insbesondere an Menschen in der zweiten Lebenshälfte sowie solche mit Hüft- und Knieproblemen. Der Kurs findet sechs Mal statt, stets donnerstags von 10.15 bis 11.45 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts. Gestartet wird am 24. Mai, die Kursgebühr beträgt 60 Euro.

Ziel: Die Lebensqualität steigern

In der Kursbeschreibung heißt es: „In diesem Yoga-Kurs werden altbewährte Übungsreihen übertragen in Übungen, die auf einem Stuhl ausgeführt werden. Diese sind auf Bedürfnissen und Fähigkeiten von Menschen der Altersgruppe ,50plus’ sowie Menschen mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten (z.B. durch Hüft-/Knie-Probleme) zugeschnitten. Die Hauptziele von Yoga auf dem Stuhl sind: Balance und Koordinationsfähigkeit, Aufrichtung der Wirbelsäule, Erweiterung des Lungenvolumens und in der Folge eine Erhöhung der Lebensqualität. Mitzubringen ist – falls vorhanden – eine Yogamatte, eine Decke, dicke Socken und Wasser zum Trinken.“

Anmeldungen: Im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor), Tel. 06251/8690494 oder E-Mail info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags, 9 bis 11 Uhr. red