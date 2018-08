Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Trägervereins Zwingenberger Pro Kind lädt ab dem 23. August, Donnerstag, zu einem sechs Einheiten umfassenden Kurs mit dem Titel „Yoga für Erwachsene“ (Kursnummer: FE?007) ein. Kursleiterin ist Angelika Samstag. Der Kurs findet donnerstags von 8.30 bis 10 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts in Zwingenberg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro.

In der Kursbeschreibung heißt es: „Yoga am Morgen ist eine wunderbare Möglichkeit, um in den Tag zu starten. Die Übungen kräftigen den Körper, vertiefen den Atem und stärken die Nerven. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer sollen Yogamatte, Decke, dicke Socken und eventuell ein Getränk mitbringen. Anmeldungen sind im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), möglich - Telefon 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten sind dienstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. red