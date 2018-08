Yoga für Kinder und Erwachsene

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Familien-Yoga“ (Kursnummer FEK 027) hin. Kursleiterin Angelika Samstag wendet sich mit diesem Angebot an Eltern oder Großeltern mit (Enkel-)Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren. An vier Freitagen (7., 21. und 28. September sowie 19. Oktober) treffen sich die Teilnehmer jeweils im Zeitraum von 15.30 bis 16.45 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro für ein Erwachsenen-Kind-Team, jede weitere Person zahlt acht Euro pro Termin). Zum Inhalt des Kurses heißt es:

„Yoga mit Kindern macht Spaß und ist oft eine sehr wertvolle Erfahrung. Erwachsene profitieren vom spielerischen Umgang ihrer Kinder mit Asanas, Meditation und Entspannung. Und für Kinder ist es eine tolle Möglichkeit, mit den Eltern gemeinsam die Konzentration zu fördern, ein gutes Körperbewusstsein zu entwickeln und Atem- sowie Entspannungstechniken zu erlernen. Sowohl erfahrene Yogis als auch Yoga-Neulinge können teilnehmen.“ Mitzubringen sind Yogamatten, Decken, dicke Socken und Getränke.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018