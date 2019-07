Zahnkontrollen in Kenia

Alsbach-Hähnlein.Nicolas Mark aus Alsbach-Hähnlein studiert Zahnmedizin im neunten Semester an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Der 23-jährige Student reiste zusammen mit einem Studienkollegen nach Kenia, um dort bei den Projekten der Hilfsorganisation Dentists for Africa (DfA, Zahnärzte für Afrika) teilzunehmen und ein Praktikum zu machen:

An einer Grundschule in Kisii, im Westen Kenias, nahe dem Victoriasee, stehen etwa 20 Kinder im Grundschulalter geduldig in einer Reihe. Sie warten darauf, von dem deutschen Zahnmedizinstudenten Nicolas Mark untersucht zu werden. Nach der Untersuchung zeigt er den Kindern mit einem Zahnputzmodell und einer Zahnbürste, wie man sich richtig die Zähne putzt.

Diese Aufklärungsarbeit für Schulkinder ist Teil des Prophylaxeprogramms zur Vorbeugung von Erkrankungen der Zähne der Hilfsorganisation Dentists for Africa, die sich seit 20 Jahren in Kenia mit zahnärztlichen und sozialen Projekten für die Verbesserung der Lebensumstände bedürftiger Kenianer einsetzt. Bei Behandlungsbedarf werden die Kinder kostenlos in die nächstgelegene DfA-Zahnstation eingeladen und von den Zahnärzten behandelt.

Während seiner Famulatur – einem Praktikum, das Medizinstudenten während ihrer Ausbildung absolvieren müssen – in Kenia hielt sich Nicolas Mark vor allem in der westlichen Stadt Kisii auf. Neben den Prophylaxe-Einsätzen an Schulen behandelte er dort gemeinsam mit dem kenianischen Zahnärzteteam in einer von Dentists for Africa eingerichteten Zahnstation kenianische Patienten. Manche von ihnen waren in ihrem ganzen Leben noch nie beim Zahnarzt.

Entwicklungshilfe seit 20 Jahren

Von der Organisation DfA erfuhr der Zahnmedizinstudent durch andere Studenten. Für eine Famulatur mit Dentists for Africa habe er sich wegen der besonders transparenten Strukturen und der Kontinuität, mit der die Organisation nun schon seit 20 Jahren gemeinsam mit lokalen Partnern in Kenia Entwicklungshilfe betreibt, entschieden. Durch die langjährige Zusammenarbeit vor Ort seien die Projekte besonders effektiv und nachhaltig.

„Bei der Befundung von circa 600 Schulkindern konnten wir feststellen, dass der Zahnstatus und die Aufklärung bemerkenswert gut ist, was den Erfolg der bisherigen Arbeit von Dentists for Africa auf beeindruckende Art und Weise demonstriert. Zudem konnten wir feststellen, dass die Leistungen der Organisation tatsächlich in die Ausbildung neuer Fachkräfte vor Ort fließen. Von deutschen Zahnärzten und Studenten durchgeführte Weiterbildungsseminare heben außerdem zusätzlich das Niveau der Ausbildung“, sagt Nicolas Mark. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019