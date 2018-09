Zauberkurs für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Zauberspaß für Zauberneulinge und Lehrlinge“ (FK 043) hin. Kursleiterin Anke Gebauer wendet sich mit diesem Angebot an Kinder ab sieben Jahren. Der Zauberkurs findet am Samstag, 22. September, von 15 bis 18 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro, hinzu kommen Materialkosten in Höhe von drei bis fünf Euro. In der Ankündigung heißt es:

„Wer von Euch ist ein Zauberneuling und wer ist schon ein Zauberlehrling? In diesem Kurs werden die Lehrlinge etwas schwierigere, magische und verblüffende Kunststücke kennenlernen, die sie dann nach etwas Übung selbst vorführen können. Die Zauberneulinge erlernen etwas leichtere Tricks. Die Zauberausrüstung basteln alle Zauberer nach Anleitung selbst. Gemeinsam planen wir dann Eure persönliche Zaubershow. In der Pause machen wir es uns mit Geschichten und Liedern von Hexen und Zauberern gemütlich. Bitte etwas zu trinken und einen Snack mitbringen.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

