Zeit der Erneuerung

Zwingenberg.Mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt lädt aus diesem Anlass für Sonntag, 2. Dezember, zu einem weiteren „Angesagt“-Gottesdienst ein. Veranstaltungsort ist ab 19 Uhr das Gotteshaus der Katholiken an der Heidelberger Straße 18. Pfarrer Äneas Opitek schreibt dazu:

„Ein Neuanfang ist immer möglich. Und vielem würde es gut anstehen, wenn es noch einmal neu angegangen wird. Der Advent als Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn ruft regelrecht dazu auf, sich neu auszurichten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Unsere Kirche in Zwingenberg dient hier vielleicht als Symbol. Sie ist gerade für Renovierungsarbeiten eingerüstet, nachdem der Zahn der Zeit an ihr nagte. Bald soll sie wieder gut dastehen und dann für die Zukunft gerüstet sein. Aber das fordert Mit-Denken, Mit-Entscheiden und Mit-Handeln. Dass lediglich eine neue Fassade entsteht, wäre entschieden zu wenig. Also: Worauf kommt es an – gerade auch in unserem persönlichen Leben? Wie sieht es mit meinen Beziehungen aus – zu mir selbst, zu den Menschen und zu Gott? Denken wir eine Stunde gemeinsam darüber nach und bauen unsere Hoffnungsmauer! Kommen wir an, lassen wir uns ansprechen und gehen dann vielleicht nur in kleinen Schritten das an, was uns und anderen gut tut.“

Eingeladen sind ausdrücklich nicht nur Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde Zwingenberg, sondern alle Interessierten. red

