Zeitzeugen-Arbeit wird schwerer

Stolpersteine erinnern in Zwingenberg an die Opfer der NS-Diktatur. © AK Synagoge

Zwingenberg.Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslagers Auschwitz der deutschen Nationalsozialisten von sowjetischen Truppen befreit. Zwischen 1940 und 1945 wurden dort mehr als eine Million Menschen, meist Juden, umgebracht. Seit 1996 wird in Deutschland jedes Jahr am 27. Januar aller Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird; seit 2005 wird dieser Tag auch international gewürdigt.

Der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge und die beiden Zwingenberger Kirchengemeinden laden für den 27. Januar, Sonntag, 19 Uhr, in den Saal des Alten Amtsgerichts zu einer Gedenkveranstaltung ein. Thomas Altmeyer, wissenschaftlicher Leiter des „Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 e.V.“ (Frankfurt) sowie Lehrbeauftragter am Institut für Didaktik der Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt wird zum Thema „NS-Geschichte vermitteln – gestern, heute und morgen“ diverse Aspekte der Geschichtsarbeit aufzeigen.

Einerseits wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Aufklärung durch Publikationen, Vorträge, neue Gedenkstätten – vor allem durch die so genannten Stolpersteine – geleistet. Auf der anderen Seite gibt es aber immer weniger Zeitzeugen und auch der Bezug zur NS-Geschichte insbesondere für unsere jungen Bürger verändert sich aufgrund des zunehmenden zeitlichen Abstandes. Hinzu kommt, dass immer mehr junge Menschen zu uns gelangen, die in anderen Kulturen aufwuchsen und wenig Bezug zu unserer früheren Geschichte haben. Altmeyers Vortrag fordert dazu auf, nachzudenken, wie langfristig eine Erinnerung an die NS-Zeit sichergestellt werden kann. red

