Bickenbach.Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße in Bickenbach sucht die Polizei nach Zeugen. Der Einbruch kann im Zeitraum bis zum 22. September zurückliegen. Die Täter durchwühlten im Haus mehrere Räume, neben einer Lesebrille entwendeten sie mehrere Hundert Euro an Bargeld. Im Anschluss suchten sie das Weite. Hinweise an die Kripo in Darmstadt unter Tel. 06151/969-0. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.10.2020