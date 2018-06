Anzeige

Die rechtliche Situation

Zum Hintergrund: Zeynab soll mit ihrer Familie nach Lorsch in eine Unterkunft für Flüchtlinge umziehen, weil die zurzeit in Zwingenberg genutzte Wohnung künftig einer sechsköpfigen Familie aus Syrien als Domizil dienen soll. Der Grund dafür: Die auf Afghanistan stammende Familie von Zeynab wohnt zwar schon seit zweieinhalb Jahren in Zwingenberg, besitzt aber kein Bleiberecht und muss mit ihrer Abschiebung rechnen.

Die Flüchtlingsfamilie aus Syrien wiederum hat einen Bleiberechtsstatus und muss von der Stadt untergebracht werden. Das wird jetzt auch geschehen, sie zieht aus angemieteten Hotelzimmern nun in die Wohnung, die von Zeynab und ihrer Familie geräumt wird.

Mitschüler, Lehrer und Nachbarn hatten in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl 149 Unterschriften für den Verbleib der Familie gesammelt und sie an Rathauschef Habich übergeben.

