Zigarettenautomat aufgebrochen

Alsbach-Hähnlein.In der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitagmorgen haben noch unbekannte Täter einen am Kiefernweg im Ortsteil Sandwiese aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und das Geld entwendet. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, ist die Höhe der Beute noch nicht bekannt. Der Schaden an dem Automaten wird auf rund 350 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 in Verbindung zu setzen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020