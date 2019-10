Zirkus-Workshop für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Zirkus-Workshop für Minis“ (FK040) hin. Die Akteure des Kinderzirkus’ Hallöchen wenden sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Geprobt wird am 16. November, Samstag, von 10 bis 11.40 Uhr, anschließend erfolgt bis 12 Uhr die Aufführung. Veranstaltungsort ist der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Zum Kursinhalt heißt es:

„Du möchtest gerne Zirkusluft schnuppern? Im bunten Zirkus-Mix-Kurs lernst du verschiedene Zirkuskünste kennen: Akrobatik, Pyramiden & Balancieren, Clownerie & Jonglage und noch vieles mehr. Kunterbunte Bewegungslandschaften mit Zirkuscharakter üben auch schon auf die Jüngsten eine intensive Anziehungskraft aus und bieten allerhand Lernmöglichkeiten im kreativen, sozialen und physischen Bereich.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.10.2019