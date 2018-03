Zu viele Häuser und zu wenige Grünflächen

Planer Marcus Schmitt stellte bei der Bürgerversammlung den von ihm im Auftrag des Magistrats entwickelten städtebaulichen Entwurf für den ehemaligen Güterbahnhof, den Bauhof und das Umfeld vor. © Dietmar Funck

Zwingenberg.„Zu viele Parkplätze, zu viele Häuser, zu wenig Grün“, so fasste der Zwingenberger Franz Lang als erster Redner aus den Reihen der Bürger am Donnerstagabend in der Melibokushalle unter dem Beifall der zahlreich erschienen Zwingenberger zusammen, was ihn persönlich an den Vorschlägen zur Entwicklung eines Wohngebiets rund um die Melibokushalle stört.

Stadtverordnetenvorsteherin Birgit

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2695 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.02.2018