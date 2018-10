Zusammenarbeit bei neuen Technologien

Zwingenberg.Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister, besuchte die in Zwingenberg ansässige Firma Eclipse Foundation Europe GmbH. Ralph Müller, Managing Direktor, erklärte, dass das Unternehmen 2004 in USA (Delaware) als eine Not-For-Profit-Gesellschaft gegründet worden sei und 2015 seine europäische Niederlassung mit Sitz in Zwingenberg gegründet habe.

Die Firma unterstützt eine globale „Open Source Community“ mit über 350 Projekten und nunmehr über 1 200 Entwicklern und wird von ihren mehr als 280 Mitgliedern getragen. Steffen Evers von Bosch Software Innovations erklärte, dass die Entwicklung der neuen Technologien sehr schnell voranschreite und dies eine Firma alleine nicht mehr leisten könne. Viele Firmen hätten daher erkannt, dass eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet nur von Vorteil sei, ohne auf eigene Innovationen zu verzichten. Müller führte aus, dass die Eclipse Foundation sich auf die Entwicklung offener Software-Plattformen konzentriere, bestehend aus „erweiterbaren Frameworks, Tools und Laufzeitumgebungen für die Entwicklung, Verteilung und Verwaltung von Software über ihren Lebenszyklus hinweg“. Die Ergebnisse werden offen unter der Eclipse Public License (EPL) verfügbar gemacht und können frei genutzt werden.

Mitglieder der Eclipse seien Software-Endnutzer, Technologieanbieter, Universitäre Forschungsinstitutionen und Einzelpersonen. Daher sei Müller auch erfreut, dass das Bundesministerium Projekte mit Fördermitteln unterstütze.

Als Zeichen, dass seine Firma dies auch nicht alleine leisten könne, waren bei dem Treffen neben Evers auch Markus Damm vom Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering anwesend.

Beide Mitarbeiter zeigten jeweils anhand eines von der Bundesregierung geförderten Projektes, wie der Entwicklungsstand ist und welche Vorteile es den Mitgliedern in Zukunft bringe. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.10.2018