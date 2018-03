Zustimmung aus Italien liegt vor: Zwingenberg ist jetzt „Cittaslow“

Anzeige

Eine Abordnung der deutschen Initiative „lebenswerter Städte“ hatten dem ältesten Bergstraßenstädtchen vor einigen Monaten einen Besuch abgestattet, um die Angaben zu überprüfen, die die Zwingenberger auf Basis einer Check-Liste gemacht hatten. Im Zuge der Zertifizierung als „Cittaslow“ musste die Stadt einen Kriterienkatalog abarbeiten, der sieben Handlungsfelder vorgibt, wie sie nicht nur, aber vor allem von der Politik gestaltet werden: Energie- und Umwelt; Infrastruktur; urbane Qualität; Landwirtschaft, Tourismus und Handwerk; Gastfreundschaft, Bewusstsein und Bildung; sozialer Zusammenhalt; Partnerschaften.

Im Rahmen der nun erfolgten Zertifizierung wurde festgestellt, wo die Kommune bereits einen guten Standard erreicht hat – und wo es Defizite gibt. Ziel ist es unter anderem, die Lebensqualität weiterhin zu steigern und das Bewusstsein für die regionale Identität zu fördern. An den Defiziten muss gearbeitet werden, hilfreich zur Seite stehen soll der Stadtverwaltung dabei eine Kommission, in der Bürger und Stadtverordnete mitarbeiten. Die Kommunalpolitiker sind bereits berufen worden (wir haben berichtet), aus der Bevölkerung wiederum habe sich bereits eine „erkleckliche Zahl von Rückmeldungen“ ergeben, so Habich gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Er geht davon aus, dass die „Cittaslow“-Kommission erstmals im Mai zusammentritt und dann ihre Arbeit aufnimmt.

Mitarbeiten ist noch möglich

Wer noch Interesse an einer Mitarbeit hat, der kann sich an Sabine Bergen wenden. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung betreut das Projekt „Cittaslow“ (E-Mail: s.bergen@zwingenberg.de, Telefon: 06251/7003-10).

Die Dokumentation („Zusammenfassende Darstellung der Makrobereiche“) sowie eine Tabelle mit den detaillierten Angaben („Kriterienkatalog der Stadt Zwingenberg“) als Basis der Zertifizierung sind übrigens öffentlich einsehbar. Die beiden Dokumente sind als pdf-Dateien auf der Webseite der Stadt Zwingenberg hinterlegt (Rubrik: „Kultur und Tourismus“, Unterrubrik: „Cittaslow“).

Info: www.zwingenberg.de www.citta-slow.de

