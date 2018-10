Zwei Brüder geben Konzert

Jugenheim.Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Freitagabend“ in Jugenheim wird am 2. November, 19.30 Uhr, mit einem Duo-Abend für Gitarre und Perkussion im Evangelischen Gemeindehaus (Lindenstraße 6) fortgesetzt. Stefan Hladek (Gitarre) und sein Bruder Alexander Hladek (Vibraphon, Percussion) präsentieren Improvisationen und Werke aus Barock, Moderne und Jazz, unter anderem von Brouwer, Murcia, Towner, Villa-Lobos, Bartok, De Falla, Metheny und Bellinati. Veranstalter sind die Evangelische Gemeinde Jugenheim und der Förderverein Jugenheimer Bergkirche. In der Pressemitteilung heißt es:

Gitarrist Stefan Hladek hat eine Vorliebe für die historische Aufführungspraxis mit Barockgitarre, Romantischer Gitarre, Laute und Quintbass und ein Faible für originelle Arrangements, stilistisch pendelnd zwischen Barock, Klassik und Jazz. Bruder Alexander Hladek ist Facharzt für Neurologie, aber seine große Leidenschaft gilt dem Schlagzeug. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018