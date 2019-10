Zwei Einbrüche: Zeugen gesucht

Alsbach/Jugenheim.Im Nachbarlandkreis Darmstadt-Dieburg kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, hebelten am Samstag Täter in Alsbach eine Wohnungstür in der Kirchstraße auf. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Beute. Ob die Eindringlinge in der Tatzeit zwischen 15 Uhr und Mitternacht etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

In Jugenheim gelangten Kriminelle am Freitagabend über ein Fenster in eine bewohnte Gartenhütte in der Kleingartenanlage „Im Pfaffenmichel“. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr suchten sie in der Hütte nach Beute. Da sie allem Anschein nach nicht fündig wurden, flüchteten die Eindringlinge und hinterließen einen Schaden von etwa 100 Euro.

Die Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können (06151/969-0). ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019