Zwei Konzerte mit dem Chor TonArt

Alsbach.Der Chor TonArt Alsbach unter der Leitung seines Dirigenten Klaus Vetter begrüßt das neue Jahr mit zwei Konzerten: am Samstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Alsbacher Kirche und am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Seeheim.

Unter dem Titel „Serenade – Gesungene Freude“ werden geistliche und weltliche Lieder vom 18. Jahrhundert bis heute erklingen. Wie schon in anderen Konzerten, wird Thomas Strunden die Lieder, Gospels und bekannten Popsongs mit Gedichten und Texten begleiten.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um eine Spende für die Kirchengemeinden und den Chor wird gebeten. red

