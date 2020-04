Zwei Türöffnungen – und eine sehr lange Ölspur

Zwingenberg.Ein Einsatz kommt selten allein – am Osterwochenende waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg gleich drei Mal im Einsatz, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet.

Am Ostersonntag wurden die Kameraden um 11.15 Uhr alarmiert, um Rettungsdienst und Polizei bei einem Einsatz in einem Anwesen an der Darmstädter Straße zu unterstützen:

...