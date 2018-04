Zwei Zwingenberger haben den Blues

Anzeige

Zwingenberg.Die „Boogie Woogie-Brothers“ – Axel und Torsten Zwingenberger – gastieren an diesem Freitag, 13. April, ab 20 Uhr, im Theater Mobile in Zwingenberg (Obertor 1). „Von den verrauchten Hamburger Jazzclubs der Siebzigerjahre ging es für die beiden Musiker auf internationale Konzertbühnen“, schreiben die Veranstalter und bescheinigen den Brüdern: „Seit 40 Jahren begeistern Axel und Torsten Zwingenberger die Fans in aller Welt.“ Über die beiden Künstler heißt es weiter:

„Axel Zwingenberger spielt den Boogie Woogie am Klavier mit unübertroffenem Drive, Einfallsreichtum und bluesiger Tiefe. Das hat ihn zum Vorbild für zahlreiche Pianisten werden lassen, die ihm rund um den Globus nacheifern. Seine Liebe für den Boogie Woogie, sein Können und seine Bühnenausstrahlung haben dazu beigetragen, dass diese Musik heute lebendig ist wie eh und je und eine große Anziehungskraft gerade auf junge Klavierspieler ausübt.

Torsten Zwingenbergers Schlagzeugspiel wiederum ist mit allen Jazz-Wassern gewaschen. Von den Wurzeln des frühen New Orleans-Jazz bis zu zeitgenössischen Stilformen beherrscht er sein Handwerk mit größter Präzision und lasst sich mit sprühendem Einfallsreichtum zu furiosen musikalischen Reisen auf dem Schlagzeug inspirieren. Drumming 5.1 nennt er seine selbst entwickelte Technik, Jazzschlagzeug und Perkussion gleichzeitig zu spielen, die ihm neue Dimensionen für seine Klangwelt eröffnet hat.